262 يوما للعدوان على فلسطين : مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى ..

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٦٢ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات ٤٧ شهيدا و ١٢١ اصابة لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٧٥٩٨ شهيدا و ٨٦٠٣٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واستشهدت طفلة فلسطينية نتيجة الجوع في مشفى كمال عدوان ببيت لاهيا ليترفع عدد الأطفال الذين استشهدوا جوعا منذ بداية الحرب إلى ثلاثين.

واكدت مشفى كمال عدوان وصول عشرات الأطفال يوميا إلى المشفى وهم يعانون من سوء التغذية.

وينتشر الجوع على نطاق واسعدفي مدينة غزة والشمال نتيجة منع الاحتلال ادخال اي من الأصناف الغذائية اليه والاكتفاء بإدخال الدقيق.

وفي سياق متصل وصل عشرات الاطفال المصابين بالسرطان من شمال قطاع غزة إلى مشفى ناصر بخان يونس بتنسيق من هيئات دولية تمهيدا لسفرهم عبر معبر كرم ابو سالم إلى مصر لتلقي العلاج.

واستمرت الغارات الاسرائيلية المكثفة على مدينة غزة .

وإغارات طائرات الاحتلال على مركز الدرج الصحي شرق مدينة غزة ما اسفر عن استشهاد مواطنين يعملان في وزارة الصحة وعدد من الإصابات .

وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد أ. هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج بغزة.

واستشهد ثمانية مواطنين بينهم خمسة من لجان تأمين المساعدات بقصف إسرائيلي لمقر الأنروا الرئيسي بغزة اضافة لاستشهاد سبعة مواطنين بقصف على حي الصبرة وسط غزة.

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي تجمع للمواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه في محيط دوار النابلسي والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

جنوب القطاع

واستشهد اثنين من المواطنين في قصف استهدف نازحين في المخيم الإقليمي شمال المدينة إضافة إلى إصابة خمسة وعشرين اخرين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مربعا اضافيا في الحي السعودي غرب رفح وسط حديث لجيش الاحتلال عن قرب انتهاء العملية العسكرية هناك والتي بدأت في السابع من مايو.

وسط القطاع

واصيب عدة مواطنين بقصف اسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واصيبت امرأة فلسطينية واصيب عدد من أفراد اسرتها بقصف استهدف عائلة ميط بمخيم البريج.

وكان اثنان من المواطنين استشهدا في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات.