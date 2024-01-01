مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين في مسافر يطا

رام الله / سما/

اعتدت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، بالضرب على مواطنين، أحدهما خلال رعيه للاغنام في منطقة الجوايا، والثاني في منطقة البويب بمسافر يطا.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل، راتب الجبور:" قامت عصابات المستوطنين بقيادة المستوطن "تساخر مان" بالاعتداء على رعاة الاغنام، في منطقه الجوايا وتصيب المواطن احمد برغش الشواهين بإصابات متوسطة جراء الاعتداء عليه بالضرب، وتم نقله باسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وأضاف، بأن مجموعات أخرى من المستوطنين، اعتدت بالضرب المبرح على الشاب سالم ضيف الله عزازمه في منطقه البويب بمسافر يطا.

وفي سياق متصل، قام مستوطنون برعي أغنامهم في مزروعات المواطنين الصيفية في منطقة الجوايا، ملحقين خسائر فادحة بالمزارعين.