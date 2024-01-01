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طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الإثنين 24 يونيو 2024 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا لطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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