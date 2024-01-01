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ممثلة أممية: محو عائلات بكاملها في قطاع غزة بسبب العدوان

الإثنين 24 يونيو 2024 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة أممية: محو عائلات بكاملها في قطاع غزة بسبب العدوان



رام الله/سما/

قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين مارسي غيموند، "إنه تم محو عائلات بكاملها في بعض الغارات الجوية في قطاع غزة، وكل شخص تقابله لديه قصص رهيبة".

وأضافت غيموند، في منشور لها على منصة (إكس)، عقب زيارتها الأخيرة لقطاع غزة،: "ترى الدمار في كل مكان في غزة والناس الذين يعيشون في مبانٍ مدمرة، ومن يحاولون الحصول على الطعام والماء، ثم ترى مساحات شاسعة من الخيام".

وأشارت إلى أنه في الحرب على غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف امرأة، منهن 6 آلاف أم، تركن خلفهن أكثر من 19 ألف طفل يتيم.

وختمت بالقول: "آن الأوان لهذه الحرب أن تنتهي".

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