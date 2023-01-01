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استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة

الإثنين 24 يونيو 2024 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة



غزة/سما/

 أعلنت مصادر طبية، منتصف الليلة، استشهاد اثنين من كوادرها، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة هاني الجعفراوي وطبيب ٱخر بقصف طائرات الاحتلال عيادة الدرج وسط مدينة غزة .

وتشن طائرات الاحتلال، في هذه الأثناء، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة. فيما تطلق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، جنوب القطاع، كما يقوم جيش الاحتلال بنسف مباني عدة في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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