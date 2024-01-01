نتنياهو يتراجع عن مقترح الصفقة الإسرائيلي..

القدس المحتلة/سما/

كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن مقترح الصفقة الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب والذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه.

وقال الصحفي الإسرائيلي إن نتنياهو أعرب عن استعداده لصفقة جزئية لإعادة بعض الأسرى قبل استئناف الحرب من جديد.

وأدانت هيئة عائلات الأسرى في غزة تراجع نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل.

وقالت في بيان: "إنهاء الحرب في غزة دون إعادة المختطفين إخفاق قومي غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب، مشيرة إلى أن الحديث يدور بشأن التخلي عن 120 مختطفا وهو مساس بالتزام الدولة الأخلاقي تجاه مواطنيها

وتابعت : لن نسمح للحكومة بالتنصل من الالتزام بشأن مصير أحبتنا ويجب على نتنياهو إعادتهم جميعا.

فيما نقل موقع واللا العبري عن مسؤول على علاقة بالمفاوضات قول: "إن تصريحات نتنياهو تتسبب بضرر كبير لاحتمال التوصل إلى صفقة.

و ردًا على بيان هيئة عائلات الأسرى في غزة قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية:" حركة حماس هي من ترفض صفقة التبادل وليس إسرائيل. .نتنياهو أوضح في اللقاء أن إسرائيل لن تترك غزّة حتى استعادة كافة المختطفين الأحياء منهم والأموات.

وكان الرئيس الأمريكي قد عرض في وقت سابق مقترحا للهدنة في قطاع غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وفي وقت لاحق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار الذي عرضه جو يعكس الموقف الاسرائيلي بدقة، مشيرا إلى أن البيت الابيض أحاط إسرائيل علما مسبقا قبل عرض الاقتراح.