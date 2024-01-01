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"الجهاد الإسلامي": الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة ونتنياهو يعيش أوهاماً

الأحد 23 يونيو 2024 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي": الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة ونتنياهو يعيش أوهاماً



غزة/سما/

صرح نائب الأمين العام لـ "حركة الجهاد الإسلامي" محمد الهندي بأن الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة في غزة ونتنياهو يعيش أوهاماً، وأن أي اتفاق يجب أن يتم بوقف شامل للحرب.

وقال الهندي: "جيش الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة في غزة ونتنياهو يعيش أوهاماً، وفصائل المقاومة تربط أي اتفاق بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة".

وأضاف: "لا عودة للأسرى الإسرائيليين إلا بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة"، مشيرا إلى أن تصريحات نتنياهو حول خلق بدائل في قطاع غزة "هي مجرد أحلام وهو فشل في تحقيق كل أهدافه".

وأكد الهندي أن "واقع الميدان في قطاع غزة يبدد كل أوهام نتنياهو والمقاومة ما تزال تكبد العدو خسائر في الأرواح والعتاد".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد أن مرحلة القتال الشديد في غزة على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على "حماس".

وفي حديثه عن الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة وعودة المستوطنين إلى بيوتهم في شمال إسرائيل قال نتنياهو: "سنعيد الجميع إلى بيوتهم، سكان الشمال والجنوب، وأنا مستعد لعقد صفقة جزئية تعيد المختطفين إلينا، لكنني لست مستعدا لعقد صفقة تعيدهم وتترك حماس سليمة".

#الجهاد الاسلامي

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