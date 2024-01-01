إقبال إسرائيلي على مولدات الكهرباء تحسبا لحرب واسعة مع حزب الله

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة عبرية، الأحد، إن إقبال الإسرائيليين على طلب مولدات الكهرباء زاد بمقدار 5 أضعاف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، تحسبا لحرب واسعة مع "حزب الله" في لبنان.

وأضافت القناة الإسرائيلية الخاصة، إنه بعد التصريحات التي أدلى بها السبت، شاؤول غولدشتين مدير شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية "نوغا"، تم تسجيل قفزة بمقدار 5 أضعاف في عمليات البحث عن المولدات على الإنترنت.

وأوضحت القناة أن بعض الإسرائيليين لجأوا إلى شراء محطات طاقة كهربائية، يمكن شحنها بألواح الطاقة الشمسية.

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن ارتفاع بيع المولدات الكهربائية بنسبة 100٪ بعد تحذيرات مسؤول في شركة الكهرباء عن احتمال تعطّلها جراء هجوم محتمل لحزب الله.

والخميس، قال غولدشتين إن الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل.

وأضاف على ما نقلته وقتها صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لسنا في وضع جيد، ولسنا مستعدين لحرب حقيقية مع حزب الله، وبعد 72 ساعة بدون كهرباء سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل".

واعتبر أنه "إذا تم تأجيل الحرب مع حزب الله لمدة عام أو خمسة سنوات أو عقد من الزمن، فإن وضعنا سيكون أفضل".

وبحسب سلسلة مستودعات الكهرباء في إسرائيل، فإن مبيعات المولدات هذه المرة لم تتركز فقط في فروع السلسلة في الشمال، فقد تم تسجيل الجزء الأكبر من الطلب في فرع حيفا (شمال)، يليه تل أبيب، وريشون لتسيون (وسط)، وأشدود (جنوب).

والسبت، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن "منشآت الطاقة مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، ونعمل على حمايتها".

وأضاف كوهين: "أجرينا العديد من النقاشات لحماية منشآت الطاقة، ولدينا مخابئ ولا يوجد سبب للذعر".​​​​​​​

ومساء السبت، نشر "الإعلام الحربي" التابع لـ"حزب الله" مقطع فيديو تحت عنوان: "لمن يهمه الأمر"، تضمن مقتطفات من كلمة متلفزة سابقة لأمين عام الحزب، قال فيها: "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف".

كما تضمن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية حصل عليها "حزب الله" خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مسيرة تابعة له.

ووفقا لمراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصافي النفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.

والثلاثاء الماضي، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية "الهدهد" بإرسال طائرة مسيرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديدا من حيفا.