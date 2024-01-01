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صحة غزة: تسمم أطفال بأغذية منتهية الصلاحية في بيت لاهيا

الأحد 23 يونيو 2024 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: تسمم أطفال بأغذية منتهية الصلاحية في بيت لاهيا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن إصابات بالتسمم بين الأطفال في بيت لاهيا بعد تناولهم أغذية منتهية الصلاحية في ظل حرب التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة وشمالها.

وقال عضو لجنة الطوارئ في صحة غزة: "شاحنات المساعدات بقيت أشهرا تحت الشمس وبداخلها معلبات، بالتالي عندما وصلت للمواطنين نقلت للمشافي حوالي 60 حالة تسمم بهذه المأكولات".

وأفادت صحة غزة "بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 47 شهيدا و121 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت في بيان أن عدد من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات في الوقت الذي لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك تعلن وزارة الصحة في قطاع غزة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37598 شهيدا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر".

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