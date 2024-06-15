إيهود باراك: السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو وقف الحرب.. ونتنياهو فاشل

القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة الـ12 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن المباحثات بشأن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف المسؤول، أن دولة الاحتلال لم يبق أمامها سوى مواصلة الضغط العسكري لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك قال في وقت سابق، إن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة هو وقف الحرب.

وذكر باراك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا استراتيجيا لإسرائيل، داعيا إلى إزاحته من السلطة بكل السبل.



يأتي ذلك في حين تواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة الضغط من أجل إبرام صفقة تضمن إطلاق سراح ذويهم.

وأمس السبت، تظاهر آلاف في عدة مدن محتلة، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المظاهرات في "تل أبيب" هي الأضخم في منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت، أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة الأسرى، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة نتنياهو عبر إجراء انتخابات مبكرة.

وقال ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، أمام مقر وزارة الحرب، إنه لا يمكن إبرام صفقة التبادل من دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ13 العبرية عن عائلات الأسرى أن أبناءهم يموتون في الأسر، لأن نتنياهو لا يريد صفقة تبادل لإدراكه أن عودتهم تعني ذهابه من الحكومة.

ولليوم الـ 261 يواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة، واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون الأحد، إثر قصف اسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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وقال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة في بيان: "توجهت طواقمنا في محافظة غزة بعد تلقيها نداء استغاثة عن استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين مأهولين بالسكان في منطقة الشاطئ ومنطقة ضبيط بمدينة غزة".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، عن انتشال ثلاثة شهداء، وهم طفلان وامرأة، باستهداف منزل في مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة إلى 43، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، خلال مجازر مروعة وقعت السبت.