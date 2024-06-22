  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

5 شهداء في قصف للاحتلال على مقر "الأونروا" جنوب غزة

الأحد 23 يونيو 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء في قصف للاحتلال على مقر "الأونروا" جنوب غزة



غزة/سما/

استُشهد خمسة مواطنين، وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف البوابة الرئيسية الشرقية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جنوب غرب مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن طائرة حربية استهدفت غرفة الحراسة عند البوابة الرئيسية الشرقية لمقر "الأونروا" في منطة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بعضهم أشلاء مقطعة، وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال ونساء، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,551 مواطنا، وإصابة 85,911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله ينشر: "إلى من يهمه الأمر" (فيديو)

تقرير عبري يكشف أسماء قادة "حماس" المتواجدين ضمن قائمة الاستهداف الإسرائيلية

تفاصيل تنشر لأول مرة حول "جبهة" يتم تشكيلها مع كندا وألمانيا ضد إيران و"حزب الله"

القسّام تبث مشاهد لـ”كمين الشابورة المركّب.. أظهرت فرار جنود الاحتلال في أزقة المخيم

إعلام إسرائيلي يتحدث عن "حدث صعب" في رفح

مقطع فيديو يظهر اتخاذ جنود إسرائيليين جريحا فلسطينيا درعا بشريا (شاهد)

5 شهداء وعشرات المصابين في قصف اسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

57fe3c97-d87c-4cf2-b93b-4e564511d0e4

كندا تقترح على الإسرائيليين الهجرة إليها.. ونصف مليون شخص غادروا “إسرائيل” في الأشهر الستة الأولى من الحرب

تقرير: آلاف المقاتلين بالمنطقة مستعدون للانضمام لحزب الله ضد "إسرائيل"

إيهود باراك: السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو وقف الحرب.. ونتنياهو فاشل

photo_2024-06-22_19-25-52

"إسرائيل": دعوات للإضراب اعتبارا من 7 يوليو حتى "حل الكنيست"

وول ستريت جورنال: أمريكا استنفدت كل خياراتها في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية