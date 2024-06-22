"صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و598 منذ 7 أكتوبر

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37 ألفا و598 شهيدا، و86 ألفا و32 إصابة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و598 شهيدا، و86 ألفا و32 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا، و121 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".