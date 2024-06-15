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كولومبيا: السفير الإسرائيلي يغادر البلاد

الأحد 23 يونيو 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كولومبيا: السفير الإسرائيلي يغادر البلاد



بوغوتا/سما/

غادر سفير إسرائيل لدى بوغوتا البلاد، إثر قطع كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الهجمات المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.

وأعرب السفير الإسرائيلي، غالي داغان، في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكره كولومبيا.

وأضاف: "بدأت افتقدك منذ الآن. إلى اللقاء".

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب مارغريتا مانجاريز ستنهي أيضا مهمتها الدبلوماسية في إسرائيل بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

وفي 1 مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو في كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة.

وعزا القرار إلى "وجود حكومة ورئيس (في إسرائيل) يمارسان الإبادة الجماعية"، وأكد أن "عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود"، محذرا من أنه "إذا ماتت فلسطين، ماتت الإنسانية".​​​​​​​

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