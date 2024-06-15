جيش الاحتلال: العملية في رفح يوم أمس استندت لمعلومات استخباراتية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عملياته في رفح يوم أمس استنادا إلى معلومات استخبارية، وأنه عثر على أسلحة إلى جانب فتحات الأنفاق والبنية التحتية في المنطقة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "في إحدى العمليات، قضت القوات على خلية إرهابية كانت تشكل تهديدا وتم التعرف عليها وتعمل بالقرب منها".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "خلال يوم أمس، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي في وسط غزة عملياتها ضد البنية التحتية الإرهابية، وتحديد أماكن الأسلحة، والقضاء على الخلايا الإرهابية المسلحة". وفق زعمه.



وتابع البيان: "علاوة على ذلك، تمكنت القوات من القضاء على الإرهابيين في قتال من مسافة قريبة ومن خلال استخدام نيران القناصة والطائرات بدون طيار".

واختتم: "خلال يوم أمس، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي العشرات من الأهداف الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الهياكل العسكرية والإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية".