يوم جديد من العدوان الاسرائيلي على غزة.. مجازر بشعة ودمار فاق التصور ونسف مجمعات سكنية في رفح ..

غزة / سما /

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل ومدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما دمرت القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح جنوبي القطاع مئات المنازل غربي ووسط المدينة.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول، بأن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه انتشلت 3 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل يعود لعائلة جعرور في محيط منطقة ضبيط وسط مدينة غزة.

وفجر الأحد، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

كما استشهد فلسطينيان جراء استهدافهما من طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات، حسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى “العودة” بالمخيم.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، دمر الجيش الإسرائيلي المئات من المنازل الفلسطينية في الحي السعودي (غرب) ومناطق وسط المدينة بعد “نسفها” بالمتفجرات، وفق ما ذكر شهود عيان لمراسل الأناضول.

يأتي ذلك، فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالمدينة.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان مقتضب، إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جنود وآليات إسرائيلية متوغلة في مخيم يبنا وسط مدينة رفح بقذائف الهاون.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.