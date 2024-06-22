مسؤول إسرائيلي: مباحثات صفقة التبادل وصلت طريقا مسدودا ولا خيار سوى الضغط العسكري على حماس..

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن المباحثات بشأن صفقة التبادل بين المقاومة وإسرائيل وصلت طريقا مسدودا.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن إسرائيل لم يبق أمامها سوى مواصلة الضغط العسكري لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك إن السبيل الوحيد لإعادة الاسرى الإسرائيليين في غزة هو وقف الحرب.

وقال باراك إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا إستراتيجيا لإسرائيل، ودعا لإزاحته من السلطة بكل السبل.