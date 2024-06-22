الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 5 مواطنين بينهم 3 أطفال من محافظة الخليل

القدس المحتلة / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، خلال عمليات دهم وتفتيش في الخليل، دورا، سعير، يطا الظاهرية وبني نعيم، واقتحمت خلال ذلك العديد من منازل المواطنين ودمرت محتوياتها خلال تفتيشها.

وأفاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوات الاحتلال، داهمت فجر اليوم وسط بيت أمر وشعب السير، واقتحمت عدة منازل وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وتفتيش الأراضي المحيطة بهذه المنازل واحتجاز أفراد العائلات داخل غرف منفردة.

واضاف عوض، وتم خلال ذلك اعتقال ثلاثة اطفال وهم: عدي رائد عزات عوض 14عاما والذي اعتدى عليه جنود الاحتلال بالضرب أمام عائلته، كما تم اعتقال الشقيقين وديع ورضا سامي حسن عوض 14عاما و 13عاما، وتم نقلهم إلى جهه مجهولة.

وفي بلدة سعير اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب في الثانوية العامة أحمد موسى جرادات بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه تفتيشا دقيقا.

كما تم اعتقال الشاب محمد السيد احمد ابو الزين بعد مداهمة منزل عائلته في مدينة دورا.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا، اندلعت مواجهات في منطقة الشرفة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.