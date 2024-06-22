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الطقس في فلسطين : أجواء حارة نسبيا

الأحد 23 يونيو 2024 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس في فلسطين : أجواء حارة نسبيا



رام الله / سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء المقبل، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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