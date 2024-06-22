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الأجهزة الأمنية تفكك سيارة يعتقد أنها مفخخة في نابلس

الأحد 23 يونيو 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأجهزة الأمنية تفكك سيارة يعتقد أنها مفخخة في نابلس



نابلس / سما/

قامت الأجهزة الأمنية الليلة الماضية بتفكيك سيارات يعتقد انها مفخخة كانت تقف على جانب الطريق القريب من جامعة النجاح في نابلس بعد ان ابلغ المواطنين عن وجودها لعدة ايام في المكان وعثر بداخلها على حقيبة موصولة باسلاك ما اثار الشكوك حولها.

وعلى اثرها توجهت قوة من شرطة المتفجرات للمكان وبعد ان اغلقت المكان سحبت الحقيبة من داخل المركبة وقامت بتفجيرها.

وأفاد المحافظ غسان دغلس بأنه تم العثور على مركبة يشتبه أنها مفخخة في منطقة الأكاديمية والمركبة تحمل لوحات مزورة غير قانونية.

واضاف أن الجهات المختصة عاينت المركبة وعثروا على حقيبة تحتوي على أسلاك ويجري حالياً فحصها بالشكل الدقيق لدى الجهات المختصة لمعرفة ما فيها.

وطمأن المحافظ المواطنين بانه لم يتم العثور على اي مواد متفجرة داخل المركبة والحقيبة غير مستبعد ان يكون ما بداخلها اجهزة "للتنسط".

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