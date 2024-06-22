إسرائيل: الحرب الواسعة مع حزب الله تهدد منشآت الطاقة

القدس المحتلة / سما/

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على حمايتها.

واضاف "ورغم أن صراعا منخفض المستوى يدور على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل شبه يومي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، عندما أطلق حزب الله عملياته دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب على غزة، فإن التهديدات تصاعدت بشكل حاد مع مرور الوقت، إذ أعلن قادة عسكريون إسرائيليون كبار أنهم وقعوا على خطة بشن هجوم لطرد حزب الله من الحدود، ورد الحزب بالتهديد بحرب "بلا قواعد وبلا سقف"، وسط تحذيرات أميركية لإسرائيل من شن "حرب خاطفة" على لبنان".