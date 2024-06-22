  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل: الحرب الواسعة مع حزب الله تهدد منشآت الطاقة

الأحد 23 يونيو 2024 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: الحرب الواسعة مع حزب الله تهدد منشآت الطاقة



القدس المحتلة / سما/

 قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على حمايتها.

واضاف "ورغم أن صراعا منخفض المستوى يدور على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل شبه يومي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، عندما أطلق حزب الله عملياته دعما لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب على غزة، فإن التهديدات تصاعدت بشكل حاد مع مرور الوقت، إذ أعلن قادة عسكريون إسرائيليون كبار أنهم وقعوا على خطة بشن هجوم لطرد حزب الله من الحدود، ورد الحزب بالتهديد بحرب "بلا قواعد وبلا سقف"، وسط تحذيرات أميركية لإسرائيل من شن "حرب خاطفة" على لبنان".

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يكشف أسماء قادة "حماس" المتواجدين ضمن قائمة الاستهداف الإسرائيلية

تفاصيل تنشر لأول مرة حول "جبهة" يتم تشكيلها مع كندا وألمانيا ضد إيران و"حزب الله"

القسّام تبث مشاهد لـ”كمين الشابورة المركّب.. أظهرت فرار جنود الاحتلال في أزقة المخيم

إعلام إسرائيلي يتحدث عن "حدث صعب" في رفح

واشنطن تحسم مسألة "نشر قوات على الأرض" في حال اندلاع حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله

مقطع فيديو يظهر اتخاذ جنود إسرائيليين جريحا فلسطينيا درعا بشريا (شاهد)

«عقل بوتين المدبر».. ألكسندر دوغين يطالب بمنح الفلسطينيين سلاحاً نووياً

الأخبار الرئيسية

“حزب الله” يشن هجوماً على مقر قيادة كتيبة السهل الإسرائيلية ويؤكد سقوط قتلى وإصابات..

إذاعة جيش الاحتلال: حماس تشرع بحملة تجنيد وتدريب مقاتلين جدد

photo_2024-06-23_02-00-58

5 شهداء وعشرات المصابين في قصف اسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة

photo_2024-06-22_22-05-30

حزب الله ينشر: "إلى من يهمه الأمر" (فيديو)

رئيس الشاباك السابق : نتنياهو الفاشل يقودنا إلى أزمة استراتيجية متعددة الأبعاد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية