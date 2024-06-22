إذاعة جيش الاحتلال: حماس تشرع بحملة تجنيد وتدريب مقاتلين جدد

القدس المحتلة/سما/

شرعت حركة حماس إلى تدعيم صفوفها بمقالين جدد، لتعويض عناصرها الذين خسرتهم في الحرب المستمرة على قطاع غزة . بحسب إذاعة جيش الاحتلال، شرعت حماس في حملة لتجنيد وتدريب مقاتلين جدد في غزة من أجل ملء صفوفها عوضا عن قرابة 14 الف مقاتل سقطوا في المعارك .

وبحسب زعم التقرير العبري بدأت حماس حملة لتجنيد الشباب البالغ من العمر 18 عاما وتقنعهم بالتجنيد، وفي الأيام الأخيرة تم التعرف على محاولات تدريب هؤلاء الشباب الغزيين وضمهم لصفوف كتائبها .

ويقول جيش الاحتلال إن محاولات التعافي الرئيسية لحماس تتم في الأماكن التي لم يعد الجيش الإسرائيلي يعمل فيها، تحديدا شمال القطاع وخانيونس".حيث تحاول الحركة استعادة السيطرة على إدارة القطاع مدنيا عبر نشر الشرطة المحلية وتوزيع المساعدات الإنسانية.