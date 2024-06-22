5 شهداء وعشرات المصابين في قصف اسرائيلي استهدف وسط وغرب مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر قصف اسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، أن طواقمه تمكنت من انتشال شهيدين أطفال في استهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة طبازة بمنطقة الشاطئ بالقرب من ميدان الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما تمكنت طواقمه من انتشال 3 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل مأهول بالسكان بمحيط مفترق ضبيط وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال ثلاثة شهداء لطفلين وسيدة وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "أهل" في حي الدرج شرق مدينة غزة.

الى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مدينة رفح.

وارتفعت أعداد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة أمس، بحسب مصادر صحية، إلى 43 شهيدا، إضافة إلى عشرات الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.