حزب الله ينشر: "إلى من يهمه الأمر" (فيديو)

بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت لقطات لمواقع إسرائيلية داخل الخط الأخضر تم تصويرها من الجو، تحت عنوان "إلى من يهمّه الأمر".

ويتضمن التسجيل المترجم الذي نشره حزب الله صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تحديد طبيعتها مع نشر إحداثياتها.

كما تضمن التسجيل كلمة للأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله يقول فيه: "إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف.

وفي نهاية التسجيل قال نصر الله: "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله."