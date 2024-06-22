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لابيد: حان الوقت لـ"الفاشل" نتنياهو أن يهتم بإعادة المحتجزين الإسرائيليين

السبت 22 يونيو 2024 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: حان الوقت لـ"الفاشل" نتنياهو أن يهتم بإعادة المحتجزين الإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالفاشل وحكومته بالمجنونة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن لابيد وصفه لحكومة نتنياهو بالمجنونة ورئيس الوزراء نفسه بالفاشل، "نتيجة لاهتمامه بقضايا وملفات يمكن تأجيلها، في حين لم يهتم بملف إعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي: حان الوقت للفاشل نتنياهو أن يهتم بإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ذويهم وعائلاتهم.
وأوضح يائير لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "اليوم هو اليوم الـ 260 لتواجد المحتجزين في أنفاق حماس في غزة".

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