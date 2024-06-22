رئيس الشاباك السابق : نتنياهو الفاشل يقودنا إلى أزمة استراتيجية متعددة الأبعاد

القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين من "تهديد وجودي"، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يقودهم إلى أزمة متعددة الأبعاد".



وجاءت تصريحات يوفال ديسكين في مظاهرة مناهضة للحكومة عند مفترق كابلان في تل أبيب، حيث قال: "رئيس الوزراء الفاشل والأسوأ في تاريخ الدولة قادنا خلال العقد الماضي إلى أزمة استراتيجية متعددة الأبعاد، في الأمن الداخلي والأمن الإقليمي وفي المجال الدولي".

وأضاف ديسكين: "إن تقارب كل هذه الأبعاد من التهديدات معا من شأنه أن يوصلنا إلى العتبة الوجودية في المستقبل القريب".

وتابع: "لقد مرر (نتنياهو) مشروع قانون التهرب وغرس سكينا طويلا وحادا في ظهر أفضل أبنائنا، إنه مقتنع بأنه إذا لم يكن ملكا، فنحن رعاياه لا نستحق المملكة".

وفي إطار الحديث عن الخلافات في الأوساط السياسية الإسرائيلية، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن بنيامين نتنياهو يخوض عدة معارك في آن واحد في غزة ولبنان، ومع أهالي الأسرى الإسرائيليين وحكومة الحرب التي حلّها.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو زعيم منخرط في معارك عديدة، ولا تزال بلاده في خضم هجوم عسكري غير مسبوق ضد حركة "حماس" وقطاع غزة منذ أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وتبادل المسؤولين الإسرائيليين و"حزب الله" اللبناني التهديدات بحرب واسعة.

وتطرق مقال الصحيفة إلى لجوء نتنياهو أيضا إلى الصراعات الأقرب إلى الوطن والبعيدة عنه عندما حل مؤخرا "حكومة الحرب" التي تضم زمرة من المسؤولين والمنافسين والسياسيين ومن هم أكثر اعتدالا منه.

وأدت الخلافات حول طريقة تعامل نتنياهو مع الصراع واسترضاء اليمين المتطرف في إسرائيل إلى الابتعاد عن الغرض من "حكومة الحرب" هذه.. لقد تشاجر مع جنرالات إسرائيل مع تصاعد الخلافات العامة القادمة من كبار الضباط في إسرائيل. على حد تعبير الصحيفة.

ثم هناك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هاجمه نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب حجب توريد الأسلحة عن إسرائيل وإحباط هدفها المتمثل في هزيمة "حماس" بشكل كامل.