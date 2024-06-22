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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بمعارك جنوب قطاع غزة

السبت 22 يونيو 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بمعارك جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مقتل جندي إضافي في صفوفه من سلاح المدرعات، خلال معارك جنوب قطاع غزة.


وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول (احتياط) غروس مالكية (25 عاما) من سكان سوسيا، سقط في جنوب قطاع غزة.

وتمت الإشارة إلى أن غروس مالكية كان جنديا في الكتيبة المدرعة "9212" في لواء "القبضة الحديدية" (205)، وقتل في "حادث تشغيلي" بدبابة في رفح، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي آخر تحديث لبياناته على الموقع الإلكتروني، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 665 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

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