آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى

القدس المحتلة/سما/

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينتي تل أبيب (وسط) وقيسارية (شمال)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة المختطفين وسط مدينة تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورية، وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو عبر إجراء انتخابات مبكرة".

كما "تظاهر قرابة 2000 إسرائيلي وسط مدينة قيسارية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل"، وفق الصحيقة ذاتها.

ومن المتوقع أن يتوجه المتظاهرون في قيسارية إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المدينة، بحسب يديعوت أحرنوت.

ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المظاهرات ضد حكومة نتنياهو في أنحاء "إسرائيل" خلال الساعات اللاحقة.

كما تظاهرت عائلات أسرى ومحتجزين إسرائيليين قبالة وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، وذلك في مستهل الاحتجاجات الإسرائيلية بينها المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وأخرى تدعو إلى صفقة تبادل أسرى.

وتحدث العديد من أقارب الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة، وجاء عنهم أن "نتنياهو لا يريد صفقة، إذ أن الوقت يمضي والصفقة عالقة فيما أن نتنياهو يترك حماس تديره بدلا من المبادرة لإبرام صفقة".

وأضافوا أن "حل الأزمة التاريخية لإسرائيل يتم أولا عبر نهاية الحرب في الجنوب كجزء من صفقة المختطفين التي ستعيد الجميع".

وقالوا إنه "طالما يشعر نتنياهو بالاستقرار على كرسيه لن تكون صفقة، ولن يكون هناك حل بالنسبة للشمال والدولة. لن يكون هناك انتعاش دون إسقاط حكومة نتنياهو".