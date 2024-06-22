  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن "حدث صعب" في رفح

السبت 22 يونيو 2024 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يتحدث عن "حدث صعب" في رفح



غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن الجيش يجري ينشط على غير عادة في منطقة تل السلطان شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن المروحيات تعمل على إجلاء المصابين من المكان.

وكان قد تداول نشطاء وإعلاميون فلسطينيون أخباراً عن تنفيذ الفصائل الفلسطينية كمينا ضد قوات الجيش المتوغلة في حي تل السلطان، دون إيضاح التفاصيل.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال، يطلق قنابل دخانية بشكل مكثف في المناطق الغربية من مدينة رفح بغية تشكيل ساتر دخاني لهبوط مروحيات الإنقاذ ونقل المصابين من الجنود".

وأكدت قناة "إسرائيل بدون رقابة" التي تنقل أخبار الجيش الإسرائيلي على "تلغرام" أن "ثلاث مروحيات مخصصة للإجلاء الطبي هبطت في مدينة رفح".

ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث قاسٍ في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد الجيش الإسرائيلي.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت نصب كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت "القسام" إلى أن الجنود الإسرائيليين فروا من آلياتهم إلى أزقة المخيم وطاردهم مقاتلو القسام وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : الجيش يستعد لبدء المرحلة الثالثة من الحرب بغزة

بلومبيرغ: "الجيش الإسرائيلي" يتراجع عن هدف القضاء على حماس وتل ابيب غير جاهزة للحرب مع حزب الله..

أمريكا تبلغ إسرائيل: سندعمكم بأي حرب موسعة مع لبنان ونظامكم الجوي قد ينهار أمام حزب الله..

واشنطن تحسم مسألة "نشر قوات على الأرض" في حال اندلاع حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله

سرب مسيّرات انقضاضية لحزب الله أصابت أهدافها بدقة وأسلحة أخرى"..

«عقل بوتين المدبر».. ألكسندر دوغين يطالب بمنح الفلسطينيين سلاحاً نووياً

القسّام تبث مشاهد لـ”كمين الشابورة المركّب.. أظهرت فرار جنود الاحتلال في أزقة المخيم

الأخبار الرئيسية

photo_2024-06-22_18-27-25

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى

6676f77f4c59b7082b5cc483

تفاصيل تنشر لأول مرة حول "جبهة" يتم تشكيلها مع كندا وألمانيا ضد إيران و"حزب الله"

مجلة أمريكية: “حماس تنتصر”.. استراتيجية "إسرائيل" الفاشلة تجعل الحركة أقوى مما كانت عليه!

2024-06-22_14-59-06_561635

مقطع فيديو يظهر اتخاذ جنود إسرائيليين جريحا فلسطينيا درعا بشريا (شاهد)

photo_2024-06-22_14-34-56

52 شهيدا ومفقودا في قصف إسرائيلي استهدف 4 أحياء سكنية بغزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية