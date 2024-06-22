إعلام إسرائيلي يتحدث عن "حدث صعب" في رفح

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن الجيش يجري ينشط على غير عادة في منطقة تل السلطان شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن المروحيات تعمل على إجلاء المصابين من المكان.

وكان قد تداول نشطاء وإعلاميون فلسطينيون أخباراً عن تنفيذ الفصائل الفلسطينية كمينا ضد قوات الجيش المتوغلة في حي تل السلطان، دون إيضاح التفاصيل.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال، يطلق قنابل دخانية بشكل مكثف في المناطق الغربية من مدينة رفح بغية تشكيل ساتر دخاني لهبوط مروحيات الإنقاذ ونقل المصابين من الجنود".

وأكدت قناة "إسرائيل بدون رقابة" التي تنقل أخبار الجيش الإسرائيلي على "تلغرام" أن "ثلاث مروحيات مخصصة للإجلاء الطبي هبطت في مدينة رفح".

ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث قاسٍ في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد الجيش الإسرائيلي.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت نصب كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت "القسام" إلى أن الجنود الإسرائيليين فروا من آلياتهم إلى أزقة المخيم وطاردهم مقاتلو القسام وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.