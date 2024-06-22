  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجدار والاستيطان": الاحتلال يكشف عن نواياه الحقيقية أمام العالم في الضم والسيطرة

السبت 22 يونيو 2024 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجدار والاستيطان": الاحتلال يكشف عن نواياه الحقيقية أمام العالم في الضم والسيطرة



رام الله/سما/

 قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال بدأت منذ تشكيل الحكومة الأخيرة بإجراء تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع أراضي الضفة الغربية والقدس، من خلال سلسلة الإجراءات التي فرضتها على واقع أراضي الفلسطينيين.

وبين شعبان في بيان له، اليوم السبت، أن سلسلة الإجراءات والخطوات التي بدأتها دولة الاحتلال أولاً بتقليص خطوات المصادقة على مخططات التوسعة للمستعمرات من أربع خطوات إلى خطوتين، ثم بالسماح بعودة الاستعمار إلى شمال الضفة الغربية وبتسهيل إجراءات تسوية أوضاع البؤر الاستعمارية أو شرعنتها وفق المسمى الاحتلالي، إضافة إلى عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية من أجل إخلاء الأرض من أصحابها الأصليين، وتسليمها إلى المشروع الاستعماري وأخيراً تكثيف عمليات الاستيلاء على الأراضي التي كانت كلها تصب في مصاف القضاء على الوجود الفلسطيني وإضعاف قدراته.

وقال: إن دولة الاحتلال وضعت قائمة تتكون من أكثر من 70 بؤرة استعمارية من أجل العمل على تسوية أوضاعها بتوفير خدمات أساسية وأمنية، ما يعني فرض منظومة المعازل والكانتونات الهادفة إلى إحداث تمزيق ممهنج للجغرافيا الفلسطينية التي تؤدي بالضرورة إلى إعدام تام لإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وبين أن دولة الاحتلال منذ مطلع العام الماضي وبالتزامن مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف التي كان موضوع الاستيطان الاستعماري أهم شعاراتها وأهدافها، قامت بالاستيلاء على أكثر من 75 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين وفق مسميات مختلفة، منها: إعلانات أراضي الدولة، والمحميات الطبيعية، والأوامر العسكرية.

وكشف شعبان أن أخطر ما فعلته دولة الاحتلال في السنوات القليلة الماضية الذي تجسد تماماً مع حكومة الاحتلال الحالية، هو إضفاء الصبغة الإدارية على شكل إجراءاتها الاستعمارية، عبر نزع الأبعاد الأمنية والعسكرية عن عمليات السيطرة على الأرض، والتوسع الاستعماري.

وتابع: هذا الشكل الذي يرقى إلى مستويات الضم الإداري للأراضي، تمثل في دمج عمليات نشر المخططات وفق مواقع وزارات الاحتلال وليس وفق مواقع المؤسسات الاستعمارية، إضافة إلى نقاش ضم مستعمرات جنوب الضفة الغربية إلى سلطة تطوير النقب في كنيست الاحتلال، وما ينضوي عليه من كونه شكلا من أشكال الضم الإداري لهذه المناطق، وما  أُعلن عنه في الأيام القليلة الماضية من استحداث منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، ومنح المنصب صلاحيات فائقة على مستوى الأراضي والأبنية والمياه والمحميات والآثار.

وأكد شعبان أن ما تفعله دولة الاحتلال وما تهدف إلى تنفيذه، إضافة إلى كونه يُعتبر انتقاماً من إرادة الدول التي بدأت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإنه يعتدي على الإرادة والشرعية الدولية التي جرّمت الاستعمار وسلوك دولة الاحتلال القاضي بالسيطرة على الأرض الفلسطينية.

وشدد على أنه لولا ضعف هذه الإرادة الدولية في حماية قراراتها ومواقفها وازدواجية معاييرها، لما تجرأت دولة الاحتلال على المضي قدماً في الاعتداء على مقدرات شعبنا.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : الجيش يستعد لبدء المرحلة الثالثة من الحرب بغزة

بلومبيرغ: "الجيش الإسرائيلي" يتراجع عن هدف القضاء على حماس وتل ابيب غير جاهزة للحرب مع حزب الله..

أمريكا تبلغ إسرائيل: سندعمكم بأي حرب موسعة مع لبنان ونظامكم الجوي قد ينهار أمام حزب الله..

واشنطن تحسم مسألة "نشر قوات على الأرض" في حال اندلاع حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله

سرب مسيّرات انقضاضية لحزب الله أصابت أهدافها بدقة وأسلحة أخرى"..

الرئيس السابق "للموساد" الاسرائيلي: نتنياهو يقودنا لكـــارثـــة ولا استراتيجة للحرب بغزة..!

إذاعة الجيش الإسرائيلي: ازدياد شراء مولدات الطاقة الفردية بنسبة 500% تخوفا من "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

مجلة أمريكية: “حماس تنتصر”.. هكذا جعلت استراتيجية “إسرائيل” الفاشلة بالحرب الحركة أقوى مما كانت عليه!

2024-06-22_14-59-06_561635

مقطع فيديو يظهر اتخاذ جنود إسرائيليين جريحا فلسطينيا درعا بشريا (شاهد)

photo_2024-06-22_14-34-56

52 شهيدا ومفقودا في قصف إسرائيلي استهدف 4 أحياء سكنية بغزة (فيديو)

واشنطن تحسم مسألة "نشر قوات على الأرض" في حال اندلاع حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله

image_2024_06_22T11_15_11_188Z

جنود في الجيش الأميركي يرفضون الخدمة العسكرية بسبب حرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية