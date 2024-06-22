تقرير عبري: "إسرائيل" تستعد لرد "قاس" من "حزب الله" على اغتيال أيمن غطمة

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "شمال إسرائيل يستعد لرد قاس "من "حزب الله" على عملية اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في "حماس" و"الجماعة الإسلامية" في لبنان أيمن غطمة.



وذكرت "معاريف" في تقرير لها أنه تجري في شمال إسرائيل اليوم السبت، الاستعدادات لشن "حزب الله" هجوما صاروخيا كثيفا في أعقاب اغتيال أيمن غطمة، الذي يعتبر "ناشطا رئيسيا في "حزب الله" ومسؤولا عن إمداد حركة "حماس" في لبنان و"الجماعة الإسلامية" في لبنان بالأسلحة".

وقد أعلنت إسرائيل مؤخرا مسؤوليتها عن عملية الاغتيال التي تمت في منطقة البقاع الغربي بعمق الأراضي اللبنانية، وتشير التقديرات إلى أن "حزب الله" سيسعى للرد بإطلاق النار باتجاه الشمال وحتى على مناطق أبعد في الشمال، وفق الصحيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، اغتيال أيمن غطمة القيادي في "حماس" و"الجماعة الإسلامية" بضربة جوية في البقاع الغربي في لبنان.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، إذ توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل مؤخرا، باستهدافها برا وبحرا وجوا في حال شنها حربا على لبنان.

ووجه نصر الله يوم الأربعاء، تحذيرا للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "حزب الله" هو من بدأ الحرب، مشددا على أن من "واجب إسرائيل" تغيير الوضع، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أنه إذا "واصل "حزب الله" مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيلقى مصير غزة".

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات موجهة لجميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وضبط النفس.