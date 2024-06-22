القسّام تبث مشاهد لـ”كمين الشابورة المركّب.. أظهرت فرار جنود الاحتلال في أزقة المخيم

غزة/سما/

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت 22 يونيو/حزيران 2024، مشاهد من استهداف قوات وآليات الاحتلال في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

حيث أظهرت كتائب القسام في مقطع الفيديو تفاصيل "كمين الشابورة المركّب"، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين قبل أيام.

مقطع الفيديو يُظهر تفاصيل خطة مقاتلي القسام لاستدراج قوات الاحتلال في مخيم الشابورة، ومن ثم استهداف قوات التعزيز التي تأتي للمنطقة لنجدة الجنود الذين وقعوا بالكمين.



المشاهد تظهر استهداف آليتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105″، ورصد لفرار مجموعة من جنود الاحتلال في أزقة مخيم الشابورة.

كما أظهرت المشاهد استهداف آليات أخرى للاحتلال جاءت لنجدة القوات التي وقعت بالكمين المركب، بقذائف "الياسين 105″، من داخل أزقة مخيم الشابورة.



بيان سابق للقسام حول "كمين الشابورة المركّب"

والخميس، قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتي "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة.

وأشارت إلى أنه "بعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".



وتابعت: "استكمالاً لـ"الكمين المركب"، فإن مقاتليها تمكنوا من استهداف آليتين من نوع "إيتان" بقذائف الياسين 105″، مشيرة إلى أنهم رصدوا هبوط طيران مروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين، الذي تم استهداف 4 آليات، والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.