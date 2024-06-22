مقطع فيديو يظهر اتخاذ جنود إسرائيليين جريحا فلسطينيا درعا بشريا (شاهد)

جنين/سما/
أظهر مقطع فيديو متداول، السبت، اتخاذ عناصر من الجيش الإسرائيلي جريحا فلسطينيا درعا بشريا، خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وفي المقطع تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية داخل شارع في مدينة جنين، وعلى مقدمة إحداها جريح برصاص الجيش عليه آثار دماء، تمر من بين سيارتي إسعاف فلسطينيتين دون أن يسمح للمسعفين بالوصول إليه.
وتعليقا على الحادث قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بالنسبة للفيديو الذي ظهر فيه الجنود وهم يجرون فلسطينيا على مقدمة جيب عسكري بجنين، هذا الأمر مخالفا للتعليمات، وهذا السلوك لا يتوافق مع تعليمات الجيش المتوقع من الجنود تطبيقها، سيتم التحقيق بالحادثة ومعالجتها.
وقال شهود عيان ، إن الواقعة حدثت في حي الجابريات بمدينة جنين بعد حصار أحد المنازل، مرجحين أن يكون “الجيش استخدم الجريح درعا بشرية للخروج من المنطقة دون التعرض لتفجر أو إطلاق الرصاص تجاه قواته من قبل مسلحي المقاومة”.
ووفق الشهود فإن الجيش سلم الجريح لجمعية لهلال الأحمر الفلسطيني الذي نقلته طواقمها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مشيرين إلى أن إصابته في البطن ووصفت بأنها طفيفة.
من جهته قال مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري للأناضول، إن ما جرى “مشهد آخر من مشاهد الإجرام اليومي الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى على وجه الخصوص”.
وأضاف أن “التنكيل بأسير جريح ورفض تقديم الإسعاف له يعبر عن نزعة انتقام وسلوك عدواني”.