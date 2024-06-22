ارتفاع معتقلي الضفة إلى 9325 منذ 7 أكتوبر

رام الله/سما/

ارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 9 آلاف و325 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا الجمعة والسبت.

أعلنت ذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك.

وقالت الهيئة والنادي إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 9325 حالة اعتقال شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ".

وذكرتا أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الجمعة والسبت 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

ووفق المؤسستين، توزعت الاعتقالات الـ25 على محافظات نابلس وطولكرم وجنين (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب).

وأشارتا إلى تواصل "الاعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".