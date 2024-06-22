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الأونروا: نقص الإمدادات وانهيار النظام بغزة يقوض تقديم المساعدات

السبت 22 يونيو 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: نقص الإمدادات وانهيار النظام بغزة يقوض تقديم المساعدات



غزة/سما/

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، أن "نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام بقطاع غزة يؤدي إلى تقويض تقديم المساعدات".

جاء ذلك على لسان مدير التخطيط بالأونروا سام روز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي معرض تعليقه على استمرار حرب غزة، قال روز إن "لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار بغزة".

وأضاف مدير التخطيط بالأونروا أن "نقص الإمدادات وانهيار القانون والنظام يؤدي إلى تقويض عملية تقديم المساعدات لسكان غزة".

واختتم حديثه بالقول: "في كل يوم تستمر فيه حرب غزة، تصبح العمليات الإنسانية أكثر صعوبة".

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