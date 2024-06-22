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الكويت تدعو مواطنيها إلى العدول عن زيارة لبنان والمتواجدين هناك للمغادرة فورا

السبت 22 يونيو 2024 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تدعو مواطنيها إلى العدول عن زيارة لبنان والمتواجدين هناك للمغادرة فورا



الكويت/سما/

دعت وزارة الخارجية الكويتية رعايا الدولة إلى العدول عن التوجه إلى لبنان وطالبت المواطنين المتواجدين هناك بالمغادرة بأسرع وقت.

وقالت الخارجية في بيان حول التطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة: "تُجدد وزارة الخارجية دعوتها لكافة المواطنين الكرام بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".

كما أهابت بكافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن.

ودعت الخارجية الكويتية "من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشكل فوري، وذلك عبر هاتف الطوارئ التابع للسفارة".

وقبل أيام، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع "حرب أكبر" بعد تصاعد إطلاق النار عبر الحدود بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

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