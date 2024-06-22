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سفينة إنزال إسرائيلية جديدة ترسو في ميناء مغربي للتزود بالإمدادات

السبت 22 يونيو 2024 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفينة إنزال إسرائيلية جديدة ترسو في ميناء مغربي للتزود بالإمدادات



وكالات/سما/

وصلت سفينة الإنزال الجديدة التابعة للبحرية الإسرائيلية INS Komemiyut إلى ميناء مدينة طنجة المغربية للتزود بالإمدادات وذلك في طريق إبحارها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وذكر مصادر مطلعة لصحيفة Globes الإسرائيلية، أن السفينة الجديدة التي وصلت إلى إسرائيل هذا الأسبوع قامت بذلك بعد الاتصال بالمغرب لتلقي الإمدادات.


وجرى نقل الإمدادات والمعدات إلى متن السفينة في طنجة، الميناء الأكثر ازدحاما في إفريقيا، والذي يقع جنوب مضيق جبل طارق وفي هذه المرحلة من الرحلة، أوقفت السفينة جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بموقعها.

وعلمت "غلوبس" أن أول سفينتي إنزال اشترتهما إسرائيل، والتي وصلت إلى حيفا في سبتمبر الماضي، وهي "آي إن إس نحشون"، رست أيضا في طريقها إلى المغرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن زوارق الإنزال على تلك السفينة مصممة لتفريغ القوات بسرعة على الشاطئ ويبلغ طولها حوالي 95 مترا، وعرضها 20 مترا، وتزن أكثر من 2500 طن.

ويتكون فريق سفينة الإنزال من عشرات الجنود البحريين المقاتلين، ربعهم من الإناث وقائد السفينة هو برتبة ملازم أول.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية رفضت قبل نحو الشهر رسو سفينة الشحن "ماريان دانيكا"، التي ترفع علم الدنمارك، في ميناء قرطاجنة الإسباني لأنها كانت تحمل 27 طنا من المتفجرات وكانت متجهة إلى موانئ إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط.

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