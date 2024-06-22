قطر وإسبانيا تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

الدوحة/سما/

جددت دولة قطر ومملكة إسبانيا، دعوتهما إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة.

ودعا الجانبان في بيان مشترك اليوم السبت، لمناسبة الحوار الإستراتيجي الأول بين البلدين الذي عُقد في العاصمة الإسبانية مدريد، إلى ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 24 أيار/ مايو 2024 بشأن رفح.

وجددت دولة قطر ومملكة إسبانيا التزامهما بتحقيق سلام عادل ومنصف، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأكدتا أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.