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52 شهيدا ومفقودا في قصف إسرائيلي استهدف 4 أحياء سكنية بغزة (فيديو)

السبت 22 يونيو 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
52 شهيدا ومفقودا في قصف إسرائيلي استهدف 4 أحياء سكنية بغزة (فيديو)



غزة/سما/

استشهد عشرات المواطنين وأصيب عشرات آخرون إضافة لعدد من المفقودين، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مباني سكنية في أحياء متفرقة بمدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ صباح اليوم 4 أحياء في مدينة غزة هي: مخيم الشاطئ، وأحياء التفاح والشجاعية والزيتون (شرق)".

وأضاف أن "38 شهيدا و50 إصابة بينم في حالة خطيرة وصلوا إلى المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة جراء الغارات الإسرائيلية".

وأشار المكتب، إلى أن 14 شخص مازالوا مفقودين تحت أنقاض المنازل والبنايات التي قصفها الجيش الإسرائيلي.

في السياق، أعلن مدير مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة حسام أبوصفية، السبت، ارتفاع عدد الأطفال الشهداء بالمستشفى جراء سوء التغذية إلى 4 خلال أسبوع واحد.

وقال أبوصفية، في مؤتمر صحافي عقده شمالي قطاع غزة: “فقدنا طفلا بقسم الحضانات في المستشفى خلال الساعات الأخيرة جراء سوء التغذية”.

وأضاف: “يُعتبر هذا الطفل الرابع الذي يُستشهد بالمستشفى خلال الأسبوع الأخير بسبب سوء التغذية”.

وأضاف أن المستشفى شخص خلال الأسبوعين الأخيرين، كذلك، إصابة أكثر من 250 طفلا بعلامات سوء التغذية، محذرا من أن قطاع غزة “يواجه كارثة صحية حقيقية بدأت بالأطفال وقد تنتهي بالكبار”.

ولفت إلى الولادات المبكرة، التي جرت في المستشفى، خلال الفترة الأخيرة، حدثت بسبب سوء تغذية الأمهات.

وتابع: “رغم التحديات ورغم استهداف الطواقم والمؤسسات الصحية من قبل الاحتلال، لا زلنا نقف بجانب شعبنا، خصوصا في ظل انتشار العدوى والوباء وشبح المجاعة وشبح الموت الذي يخيم على شمال غزة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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