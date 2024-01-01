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زعم استهداف القيادي بالقسام " رائد سعد"

42 شهيداً بمجزرتين للاحتلال الاسرائيلي في مخيم الشاطئ وحي التفاح بغزة

السبت 22 يونيو 2024 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
42 شهيداً بمجزرتين للاحتلال الاسرائيلي في مخيم الشاطئ وحي التفاح بغزة



غزة/سما/

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اسماعيل الثوابتة، مساء اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب مجزرتين مروعتين بمخيم الشاطئ وحي التفاح بمدينة غزة راح ضحيتهما 42 شهيداً.

وقال الثوابتة في تصريح صحفي لقناة الجزيرة: " استُشهد 24 فلسطينيا جراء استهداف 7 منازل في مخيم الشاطئ، كما استشهد 18 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي في حي التفاح".

وكان قد سقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" 3 بنايات سكنية في محيط مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى وعدم مقدرة المستشفيات على استيعابهم بغزة .

من جهتها  كشف وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال حاول تصفية رعد سعد، أحد كبار قادة حماس في قطاع غزة يوم السبت.

ويعتبر سعد قائد لواء غزة في كتائب القسام.

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