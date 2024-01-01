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انطلاق امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة في القاهرة

السبت 22 يونيو 2024 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق امتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة في القاهرة



القاهرة/سما/

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة، الموجودين في مصر حاليا، وذلك لأول مرة، بسبب العدوان المتواصل لليوم الـ260، وبالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية، والمدارس الفلسطينية في الخارج.

من جانبه، قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وكادر قسم الشؤون الثقافية بالسفارة بجولة تفقدية على لجان الامتحانات، بحضور المدير العام لإدارة المقطم التعليمية عواطف مهني، مؤكدا أن توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، برعاية وزارة التربية والتعليم المصرية، أدت إلى إنجاز إلحاق قرابة 1100 طالب فلسطيني لتأدية امتحانات التوجيهي للعام الحالي 2023-2024.

وأشار السفير اللوح إلى أن إقامة الامتحانات لهذا العدد من أبنائنا وفي ظروف كهذه يجسد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني، رغم المحن، وخسائر القطاع التعليمي البشرية والبنيوية، ويعد رسالة ل لتشبث شعبنا بمستقبل أبنائه، وحرصه على بناء غد مشرق.

ولفت إلى أن حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة من أبناء قطاع غزة يمثل خسارة كبيرة، ستعمل كل أطر دولة فلسطين ومؤسساتها، على إيجاد حلول لتعويض هذه الخسائر، والمحافظة على حقوقهم، وفرصهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.

كما ثمن سفير فلسطين دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وكوادرها والمتطوعين في تولي عملية الإشراف، والمتابعة الخاصة بلجان الامتحانات، بالتعاون مع الكادر الأكاديمي الموجود في مصر، معربا عن خالص الشكر باسم القيادة الفلسطينية للرئاسة المصرية، ممثلة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأجهزة الدولة المصرية العاملة على المستويات كافة، والتي لم تتوانَ عن بذل الجهود كافة للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودفع المسيرة التعليمية والأكاديمية، بعد ما تعرض له قطاع التعليم من تدمير وإبادة. 

كما ثمن دور القيادة والحكومة الفلسطينيتين وحرصهما على بذل المساعي كافة لدعم أبنائنا الطلبة ومساندتهم في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، واستمرار جهود دولة فلسطين ممثلة بوزارتي الخارجية والمغتربين، والتربية والتعليم، وكل مؤسسات الدولة للعمل معا، في خلية إدارة الأزمات من أجل استمرار العملية التعليمية لأبناء فلسطين، في المراحل الدراسية كافة، والتيسير عليهم لاستكمال رحلتهم التعليمية.

يُذكر أن عقد امتحانات الدورة الأولى سيستمر حتى 8 يوليو/ تموز 2024، إذ حضر الامتحان الأول في مادة التربية الإسلامية إجمالي 776 طالبا/ طالبة منهم 403 طالبات، و326 طالبا، و47 من قسم التعليم المهني، وأشرف على سير عملية الامتحانات وفدٌ من وزارة التربية والتعليم العالي ضم الأساتذة غسان رشيد، وعارف عصايرة، وعاهد عياش، وكادر قسم الشؤون الثقافية بسفارة دولة فلسطين، وفريقا من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم، وفريقا من المتطوعين من الأكاديميين الموجودين في جمهورية مصر العربية.

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