الرئيس السابق "للموساد" الاسرائيلي: نتنياهو يقودنا لكـــارثـــة ولا استراتيجة للحرب بغزة..!

القدس المحتلة / سما/

اعترف الرئيس السابق ما يسمى جهاز "الموساد" الاسرائيلي، تمير باردو، اليوم السبت 22-6-2024، أنه ليس لدى نتنياهو استراتيجية للحرب على غزة ولا رؤيا مستقبلية وأن كل ما يهمه البقاء في السلطة.

ونقلت مصادر عبرية عن باردو قوله: "نتنياهو يقودنا إلى كارثة والانتصار الذي يتحدث عنه يعني فقدان مزيد من الجنود".

وأضاف رئيس "الموساد": "على الشعب الخروج إلى الشارع والقول لنتنياهو وحكومته انصرفوا عنا".

وكانت قد فجّرت تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري أزمة بين المستويين السياسي والعسكري ممثلاً بكلاً من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الحرب يوآف جالانت والتي أكد فيها عدم إمكانية هزيمة المقاومة في غزة؛ لأنها فكرة في قلوب وعقول الناس.

جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل زيادة أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير جداً وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.