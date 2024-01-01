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مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية

السبت 22 يونيو 2024 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية



رام الله / سما/

قُتل مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم السبت، في عملية إطلاق نار بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مصادر محلية، قُتل مستوطن في عملية اطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين في مدينة قلقيلية، كما وقعت أضرار كبيرة بالسيارة المستهدفة؛ نتيجة اشتعال النيران فيها في أعقاب عملية إطلاق النار.
ومن جانبها قالت كارميل دانغور مراسلة قناة كان العبرية: “مستوطن إسرائيلي دخل مدينة قلقيلية وأصيب برصاص مسلحين”. بحسب وصفها.
وأضافت المراسلة “الإسرائيلية”: “في المنظومة الأمنية يقدرون بأن هذا هجوم على خلفية “قومية” وليس جنائية”. على حد قولها.

وأشارت دانغور إلى أن المستوطن الإسرائيلي موجود حاليا لدى الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” تنسق لنقله إلى المستشفيات “الإسرائيلية”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، وتوجهت صوب مكان العملية، في حين استبق شبان الاقتحام واقدموا على إضرام النيران فيها.
وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمقتل مستوطن بالرصاص في قلقيلية، وأضاف بأن قوات الجيش تقتحم المدينة وتحقق في ملابسات الحادث.
ويُشار إلى أن المستوطنين المتطرفين يمارسون هجمة شرسة ضد المواطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ ال 7 من أكتوبر الماضي؛ ما يزيد من حجم التصدي لهم من قبل المواطنين والمقاومة.
جدير ذكره أنه يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه العدوانية على قطاع غزة لليوم الـ ٢٦٠ على التوالي في ظل زيادة أعداد الشهداء والجرحى بشكل كبير جداً وعدم مقدرة المستشفيات بغزة على استيعابهم.

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