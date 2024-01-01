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سرب مسيّرات انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأسلحة أخرى".. "حزب الله" ينفذ 6 عمليات ضد إسرائيل

السبت 22 يونيو 2024 02:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرب مسيّرات انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأسلحة أخرى".. "حزب الله" ينفذ 6 عمليات ضد إسرائيل



بيروت /سما/

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

 

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 21 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 13:12: استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 13:26: استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.

3- استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة مباشرة.

4- استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة مباشرة.

5- شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة وأصابت هدفها بدقة.

- القطاع الغربي (جنولب لبنان):

1- استهداف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري عبر هجوم جوي بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية‏ أصابت ‏أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة ودمّرت جزءا من الموقع، وذلك ردّا على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا».

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