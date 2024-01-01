مجزرة دامية في رفح.."إسرائيل" تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 259

تواصل "إسرائيل" حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ259 تواليًا، مرتكبة المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية، بالتوازي مع حرب تجويع متعمدة تستهدف أرجاء القطاع المحاصر، وبشكل خاص محافظتي غزة وشمال غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة أن 500 ألف شخص في شمالي القطاع مهددون بالمجاعة.

واستمرارًا لجرائمها، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية مربعات سكنية، واستهدفت المواطنين في الشوارع والطرقات وفي خيام النازحين، ما تسبب بارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.

من جانبه، قال الدكتور فضل نعيم، مدير المستشفى المعمداني بمدينة غزة: "يوم صعب ووحشي في مدينة غزة، وقد وصل حتى الآن إلى المستشفى الأهلي العربي ما يقارب ثلاثين شهيداً إثر قصف منزل في مخيم الشاطئ، وهو موقع تابع لبلدية غزة، والعديد من المساكن في البلدة القديمة".

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بعد عصر اليوم الجمعة، المخيم الجديد غربي النصيرات وسط القطاع.

وارتقى شهيد بقصف الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأقدم جيش الاحتلال على نسف مربع سكني وسط مدينة رفح.

وارتكبت قوات الاحتلال عصر اليوم، مجزرة بشعة عندما استهدفت بإطلاق النار وقذائف الدبابات خيام النازحين بمنطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتقاء 25 شهيدًا وإصابة 50 مواطنا اخرين باستهداف الاحتلال خيام النازحين في رفح.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بأن طواقمه نقلت عدداً من الشهداء والمصابين جلهم من المدنيين النازحين في منطقة الشاكوش شمال غرب محافظة رفح، جراء استهدافهم بقذائف المدفعية الاسرائيلية.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات غرب ووسط واستهداف في منطقة مصبح بمدينة رفح.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى 10 شهداء وأصيب نحو 20 اخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة صلاح بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف طيران الاحتلال منزلاً شرق شارع العشرين في المخيم.

واستشهد مواطن جراء إلقاء طائرات مُسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على المواطنين في شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلق الطيران المروحي "الأباتشي" نيرانه صوب المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي.

واستهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وصباح اليوم، ارتقى عددا من الشهداء وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال عددا من المباني في مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال كراج بلدية غزة الواقع بالقرب من ملعب اليرموك في شارع الوحدة، وذكرت بلدية غزة أن جيش الاحتلال استهدف عددا من العاملين على تشغيل آبار المياه وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة منهم.

بدوره، قال الدفاع المدني إن طواقمه تمكنت من انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال شقتين سكنيتين تعودا لعائلتي مشتهى وأبو العطا خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مخيم الشابورة وسط مدينة رفح والمناطق الغربية لمدينة رفح.

وارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة الفخاري شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استهدف قصف إسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي مدينة خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

ونفست قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غربي مدينة رفح، وأطلقت دبابات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خانيونس، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات.