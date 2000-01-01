غوتيريش: لبنان ينبغي ألا يصبح “غزة أخرى”

واشنطن / وكالات /

شدد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة على وجوب ألا يصبح لبنان “غزة أخرى”، منددا بـ”الخطاب العدائي” لإسرائيل وحزب الله والذي يثير مخاوف من كارثة “لا يمكن تصورها”.

وقال غوتيريش للصحافيين “لنكن واضحين: لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى”.

واضاف “اشعر بأنني مضطر اليوم الى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الازرق” الذي رسمته الامم المتحدة بين لبنان واسرائيل اثر انسحاب الجيش الاسرائيلي العام 2000.

وتابع “تصعيد في التبادل المستمر للقصف. تصعيد في الخطاب العدائي لدى الجانبين كأن حربا شاملة باتت وشيكة”.

وحذر غوتيريش من أن “خطر اتساع رقعة النزاع في الشرق الاوسط هو أمر فعلي ويجب تجنبه. اي خطوة غير عقلانية، أي خطأ في الحساب، قد يتسببان بكارثة تتجاوز الحدود الى حد بعيد، (كارثة) لا يمكن بصراحة تصورها”.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب الدولة العبرية.

وتكثف هذا القصف في الاسابيع الاخيرة مع تهديدات متبادلة من الطرفين تثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.