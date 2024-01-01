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قطر: لمسنا من ردود "حماس" على مقترح بايدن بعض الفجوات بين الرد وما تم تقديمه

الجمعة 21 يونيو 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: لمسنا من ردود "حماس" على مقترح بايدن بعض الفجوات بين الرد وما تم تقديمه



قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ردود "حماس" على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار، فيها بعض الفجوات بين الرد وما تم تقديمه.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، شدد الوزير القطري على "أننا نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن"، مشددا على أن "وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات، وهناك التزام أخلاقي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".

وأكد "أننا نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية"، معتبرا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة مهمة برفض التعامل بالمعايير المزدوجة، واعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية ومهمة جدا".

ورحب بانضمام إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مشددا على "أننا نرفض ازدواجية المعايير وسيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع".

وأضاف: "يجب أن تقوم الدول بخطوات لدعم حل الدولتين، ويجب تطبيق القانون على الجميع ولا ينبغي أن يكون أي أحد فوق القانون"، معتبرا أن "العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجنب تبعات الصراعات بالشرق الأوسط وأوروبا، ونحن ننسق بشكل مستمر مع إسبانيا بشأن آخر تطورات المحادثات".

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