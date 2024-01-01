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بزعم انتمائمهام للجهاد الاسلامي ..مستعربون يغتالون بالرصاص شابين وسط قلقيلية

الجمعة 21 يونيو 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بزعم انتمائمهام للجهاد الاسلامي ..مستعربون يغتالون بالرصاص شابين وسط قلقيلية



قلقيلية/ سما/

 اغتالت عناصر تابعة للقوات الخاصة الإسرائيلية "المستعربون"، بعد ظهر الجمعة، شابين فلسطينيين بعد إطلاق النار على سيارة يستقلونها وسط مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية  إن شابين استشهدا إثر تعرضهما لإطلاق النار في مدينة قلقيلية، ولم تعلن بعد هوية الشهيدين.

وقال شهود عيان إن عناصر القوة الخاصة تسللوا إلى المدينة وفاجأوا راكبي السيارة بوابل من الرصاص، مما أوقع عددا من الإصابات.

وصادر جيش الاحتلال مركبة الشهداء وسحبها باتجاه المعبر بعد تنفيذ عملية الاغتيال.

ودفعت قوات الاحتلال على الفور بتعزيزات عسكرية إلى المدينة عبر مدخلها الشرقي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال وعلى رأسها وحدة "جدعونيم" التابعة للشرطة، اغتالت "مطلوبين" اثنين في مدينة قلقيلية ينتميان للجهاد الاسلامي .

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