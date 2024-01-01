أنتجت مشروبا بعلم اسرائيل ..حملة في لبنان ضد شركة "بيبسي" تضامنا مع فلسطين

أفادت وسائل إعلام لبنانية بانطلاق حملة لمنع آليات شركة "بيبسي كولا" من دخول وتوزيع منتجاتها في بلدات عدة، تضامنا مع غزة ودعما لحملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وذكر موقع "لبنان 24" أنه تم إرجاع أول "بيك آب" (شاحنة توزيع) تابعة لشركة "بيبسي" من منطقة القصر في قضاء الهرمل، وطلب من سائقها إبلاغ الشركة المذكورة بعدم ارسال آلياتها مرة أخرى.

وحسب "لبنان 24"، صدرت بيانات عدّة في مختلف القرى والبلدات لإعلان منع توزيع مشروبات "شركة بيبسي كولا" فيها، ومن هذه البلدات: القصر، والهرمل، وبعلبك، ومنطقة الزهراني.



وقالت العائلات والعشائر في البيانات إن هذه الخطوة تأتي في إطار "التضامن مع أهل فلسطين وردا على تحدي شركة "بيبسي" الجائر وإعلاناتها ودعمها للعدو الإسرائيلي".