  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أنتجت مشروبا بعلم اسرائيل ..حملة في لبنان ضد شركة "بيبسي" تضامنا مع فلسطين

الجمعة 21 يونيو 2024 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنتجت مشروبا بعلم اسرائيل ..حملة في لبنان ضد شركة "بيبسي" تضامنا مع فلسطين



بيروت /سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية بانطلاق حملة لمنع آليات شركة "بيبسي كولا" من دخول وتوزيع منتجاتها في بلدات عدة، تضامنا مع غزة ودعما لحملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وذكر موقع "لبنان 24" أنه تم إرجاع أول "بيك آب" (شاحنة توزيع) تابعة لشركة "بيبسي" من منطقة القصر في قضاء الهرمل، وطلب من سائقها إبلاغ الشركة المذكورة بعدم ارسال آلياتها مرة أخرى.

وحسب "لبنان 24"، صدرت بيانات عدّة في مختلف القرى والبلدات لإعلان منع توزيع مشروبات "شركة بيبسي كولا" فيها، ومن هذه البلدات: القصر، والهرمل، وبعلبك، ومنطقة الزهراني.

وقالت العائلات والعشائر في البيانات إن هذه الخطوة تأتي في إطار "التضامن مع أهل فلسطين وردا على تحدي شركة "بيبسي" الجائر وإعلاناتها ودعمها للعدو الإسرائيلي".

 

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: الجيش يتعرض لحدث صعب في رفح

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرغب الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح

أكثر من 20 ألف صاروخ ومسيّرة نحو "إسرائيل" وطيور تشبه المسيّرات تثير الذعر

وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

لقطات مثيرة.. طائرة انتحارية للقسام تهاجم حشودا للاحتلال بمحيط غزة (شاهد)

7 خيارات أمام "إسرائيل" في مواجهة حزب الله

سقوط فكرة "اليوم التالي".. كيف تحافظ حماس على قوتها العسكرية في غزة؟

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : الجيش الاسرائيلي أوهن من محاربة الحزب وحماس في آنٍ واحدٍ..

مسؤول أميركي: إسرائيل لم تقترب من تحقيق هدف تدمير حماس ولا خطة لليوم التالي حتى الان..

متحدث باسم حكومة الاحتلال : لا ننوي قتل كل عضو في حماس ولكن هزيمتها عسكريا وقدرتها على الحكم

الإعلام العبري : حزب الله أصبح جيشا ذكيا وإسرائيل لا تستطيع التعامل مع مسيراته

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يرغب الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية