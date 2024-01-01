استطلاع "معاريف" : 42% من الإسرائيليين يفضلون غانتس على نتنياهو

القدس المحتلة / سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن 42% من الإسرائيليين يفضلون زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس لرئاسة الوزراء لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل 35% يفضلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي تفاصيل النتائج، أظهر الاستطلاع أنّ 42% من الإسرائيليين يُفضّلون زعيم "حزب الوحدة الوطنية"، بيني غانتس لرئاسة الوزراء لو جرت الانتخابات في الوقت الراهن، مقابل 35% فقط يُفضّلون نتنياهو.

واليوم، صرّح الوزير الإسرائيلي السابق، حايم رامون بأنّ "كابينت الحرب" وهيئة الأركان لم ينجحا في تحقيق أيّ هدفٍ من الأهداف التي حُددت للحرب ضدّ قطاع غزّة.

تأتي هذه النتائج في ظلّ قرار نتنياهو بحلّ "كابينت الحرب"، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية داخل الكيان، وذلك بعد استقالة غانتس وغادي آيزنكوت.

وأقرّ غانتس الوزير المستقيل من "كابينت الحرب" بالفشل في إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزّة، مؤكداً أنّ "النصر الحقيقي هو الذي يضع إعادة الأسرى قبل الاعتبارات السياسية".

يُشار إلى أنّ استطلاعا أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، أظهر أنّ 30% فقط من المستطلعين يرون أن الاعتبار المركزي لدى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في قراراته وتوجهاته، هو "مصلحة الدولة"، و61% منهم رأوا أن لنتنياهو اعتبارات شخصية وسياسية داخلية.