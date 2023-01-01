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اليوم الـ259 للعدوان الاسرائيلي شهداء وجرحى في عدة مناطق من قطاع غزة

الجمعة 21 يونيو 2024 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الـ259 للعدوان الاسرائيلي شهداء وجرحى في عدة مناطق من قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ259 للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ففي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، استشهد المواطنون ياسين محمد العمور، ومحمود عادل النجار، ونجله عادل، جراء قصف مُسيرة إسرائيلية بلدة الفخاري شرق المدينة، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

كما أصيب عدد من المواطنين في غارات للاحتلال استهدفت منزلين في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، نقلوا إثرها إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وصوب المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، وعدة مناطق شرق مدينة دير البلح وبلدة المصدر ومخيم المغازي وسط القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس، ومحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق المدينة، جنوب القطاع، فيما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" الرصاص صوب المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب القطاع.

كذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة رفح، فيما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,431 مواطنا، وإصابة 85,653 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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